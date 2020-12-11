يديعوت أحرونوت: دول عربية وإسلامية ستنضم لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل خلال أيام

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة أن عدد من الدول العربية وإسلامية والأفريقية فى طريقها لاتفاق تطبيع جديد مع تل أبيب قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقالت "يديعوت" إن عددًا من الدول العربية والإسلامية والافريقية، ستنضم خلال الأيام المقبلة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، من خلال بوابة الوساطة الأمريكية.
وتابعت "يديعوت" إن سلطنة عمان واندونيسيا ودول افريقية، ربما تكون قريبًا من الدول التي ستنضم لهذه الاتفاقيات للحصول على المزايا التي يوزعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن السعودية لن تنضم حاليًا لمثل هذه الاتفاقيات وستنتظر دخول جو بايدن للبيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأعلنت المغرب عن دخوله في اتفاقيات التطبيع، سيحصل إلى جانب اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء الغربية أنها أراضٍ تابعة للمملكة، على 4 طائرات بدون طيار متطورة، حيث سيناقش الكونجرس خلال الأيام المقبلة هذه الصفقة.
وبحسب يديعوت فإن طريقة ترامب تتمثل في منح الدول الإسلامية والعربية التي ستقيم علاقات مع إسرائيل، امتيازات عسكرية وسياسية، وهذا ما يجعل إسرائيل تتوقع قبل نهاية ولايته أن تنضم دولتين على الأقل للاتفاقيات.
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