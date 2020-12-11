قائد الحرس الثوري خلال زيارته أسرة فخري زاده.. سننتقم بشدة من إسرائيل

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي خلال زيارته أسرة العالم النووي محسن فخري زاده إن إسرائيل وأذنابها ستدفع ثمن جريمة اغتيال فخري زاده. وقال اللواء حسين سلامي إن إيران ستنتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها في الوقت المناسب. وأضاف أن اغتيال فخري زاده عمل جبان يقرب إسرائيل من حافة السقوط والزوال، ودماء فخري زاده ستؤدي إلى انهيار نظام الهيمنة في العالم.

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