ماكرون: أعطينا تركيا فرصة فواصلت استفزازاتها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا مؤخرًا تظهر أن الاتحاد لن يقبل أي أفعال مزعزعة للاستقرار في البحر المتوسط.

وأضاف ماكرون: "أعطينا تركيا فرصة في أكتوبر الماضي ولكنها واصلت استفزازاتها، والقادة الأوروبيون أظهروا صرامة في الموقف تجاه تركيا".

وردت تركيا، اليوم الجمعة، على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها، بسبب النزاع القائم بينها من ناحية وبين قبرص واليونان من ناحية أخرى.

وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان مقتضب، عن رفضها لنهج الاتحاد الأوروبي الذي وصفته بـ "المتحيز وغير قانوني"، وذلك بعد أن قرر الاتحاد خلال القمة الأوروبية فرض عقوبات على أنقرة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التصرف كوسيط نزيه في النزاع القائم في منطقة شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت الخارجية التركية إن الاقتراح الذي طرحته بعقد مؤتمر يضم جميع الدول المطلة على منطقة شرق المتوسط كان فرصة لحل المسائل الحدودية في المنطقة، لافتة إلى أن أنقرة من جانبها كانت مستعدة للمحادثات مع اليونان دون شروط مسبقة.

وطالبت الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي إلى التصرف وفقًا للمبادئ والاستراتيجية والعقلانية، على حد قولها.

واعتبرت الخارجية التركية حسب زعمها، أن "دفع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة وتورط "فرونتكس" في هذه الإجراءات أمر مخز للاتحاد الأوروبي".