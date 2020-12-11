الإمارات تسجل 1196 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 163,352 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات بشأن فيروس كورونا.

وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وأفادت الوزارة بتسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.