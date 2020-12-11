أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 163,352 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات بشأن فيروس كورونا.
وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
وأفادت الوزارة بتسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تسجل 1196 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.