ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا إلى مليون و115 ألفا و201 حالة

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 13 ألفا و110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و115 ألفا و201 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 22 ألفا و174 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 815 ألفا و356 شخصا.