تفجير انتحاري قرب مبنى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الجمعة، بأن انفجارًا وقع بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شركيسيا بروسيا.
وقال مصدر أمني للوكالة إنه من المرجح أن يكون الانفجار ناجمًا عن هجوم انتحاري، موضحًا أن ضابط أمن وشخص مدني أصيبوا بسبب الانفجار.
وأكد المصدر أنه بحسب المعطيات الأولية، فإن شخصا مجهولًا شن هجومًا انتحاريًا على المبنى ما أدى إلى وفاته، لافتًا إلى أنه تم تطويق مكان الحادث وإجراء تحقيق حول منفذ الهجوم.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الرجل الذي نفذ الهجوم يمكن أن يكون منتميًا لإحدى الجماعات المتطرفة، حيث قال شهود عيان لوكالة "إنترفاكس" إن المهاجم اقترب من عدد من المسئولين الأمنيين أمام مبنى جهاز الأمن الفيدرالي وهتف قائلًا: "الله أكبر" ثم قام بتفجير نفسه.
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