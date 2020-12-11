الجيش الإذربيجاني يستعرض طائرات مسيرة إسرائيلية وتركية شاركت بالحرب في قرة باغ

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أحمد جودة - القاهرة - استعرض الجيش الأذربيجاني في باكو الأسلحة الرئيسة التي استخدمها في الحرب الأخيرة بإقليم قره باغ ضد القوات الأرمنية.

وظهرت خلال العرض العسكري في العاصمة الأذربيجيانية باكو، الطائرات المسيرة الإسرائيلية والتركية التي شاركت في الأعمال القتالية في الإقليم، وتتمثل في الطرازين الإسرائيليين هيرمس "450/900" و "IAI Harop"، والطائرات المسيرة التركية من طراز "Bayraktar TB2".