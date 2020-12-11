نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية في الإمارات وطرق دفع المخالفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عليها باستمرار العديد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر وزارة الداخلية في دولة الإمارات هذه الخدمة للجميع في مختلف الإمارات، حيث تقوم مواقع الشرطة في كافة الإمارات بتوفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعديد من الطرق، حيث توفر شرطة: إمارة أبوظبي، وإمارة دبي، وإمارة عجمان، وإمارة الشارقة، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة أم القيوين، وإمارة الفجيرة العديد من الخدمات الالكترونية عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، إلا أن خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية الإمارات هي أحد أهم هذه الخدمات، والتي تهم شريحة كبيرة من قاطني مختلف الإمارات العربية المتحدة خاص من يمتلكون المركبات المختلفة ورخص القيادة.

تخفيض قيمة المخالفات المرورية

وكانت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت خلال الفترة الماضية بتخفيض قيمة بعض المخالفات المرورية في مختلف الإمارات، وذلك بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني، والذي يأتي في ذكرى إنشاء دولة الإمارات وتوحيدها، وهو الأمر الذي بالطبع أسعد العديد من المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الإمارات خلال هذه الفترة.

رصد المخالفات المرورية في الإمارات

وتستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث التقنيات في الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي من أجل رصد المخالفات المرورية، ومنها مخالفات استخدام الهاتف وعدم إرتداء حزام الأمان والتي تعد من أخطر المخالفات المرورية وأكثرها إنتشاراً في دولة الإمارات بالإضافة إلى مخالفة عدم ترك مسافة آمنة.

المخالفات المرورية في الإمارات

ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية في الإمارات العربية بشكل يومي، ويستفيد من هذه الخدمة كافة من يمتلكون المركبات، والسائقين ومن يحملون رخص القيادة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو حتى الزائرين لدولة الإمارات، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الدول العربية الرائدة في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات التي تهم كافة المواطنين والمقيمين.

طرق الاستفسار عن المخالفات المرورية الإمارات

وتقوم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال العديد من الطرق، والتي بالطبع تسهل على كافة المخالفين من معرفة قيمة المخالفات المرورية عليهم، وأيضاً طريقة دفع المخالفات المرورية، ومنها:

الاستعلام عن طريق الرمز المروري. الاستعلام عن طريق رقم الهوية (مخالفات الأفراد). الاستعلام عن طريق بيانات اللوحة. الاستعلام عن طريق معلومات رخصة القيادة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

ومن أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية والقيام بدفعها فكل ماعليكم هو إتباع الخطوات التالية، والتي تسهل عليكم الاستفادة من خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفع قيمة المخالفات المرورية، وإليكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية:

الدخول إلى موقع الشرطة التابع للإماراة التي ترغب في الاستعلام عن المخالفات المرورية بها. القيام بالضغط على الخدمات العامة. القيام باختيار استعلام عن المخالفات المرورية. القيام بتحديد طريقة الاستعلام عن المخالفات من خلال إحدى الطرق السابق ذكرها في هذا المقال. القيام بإدخال البيانات التي تطلبها منك طريقة الاستعلام التي قمت بإختيارها مسبقاً. الضغط على زر الاستعلام من أجل الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية الخاصة بك.

دفع المخالفات المرورية

وتتيح دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة دفع المخالفات المرورية إلكترونياً للجميع وتتم هذه الخدمة للجميع، وذلك من خلال مواقع الشرطة التابعة للإمارة التي ترغب بالدفع لها قيمة المخالفات المرورية التي عليك، ومن أجل ذلك فيمكن دفع قيمة المخالفات المرورية من خلال الخطوات البسيطة التالية: