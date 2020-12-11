تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية إلكترونيًا

يمكن تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية بشكل إلكتروني، عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية على شبكة الإنترنت، حيث فعلت الهيئة الاتحادية للهوية تحديث البيانات لجميع المواطنين الإماراتيين والمقيمين بالدولة لكي يتمكنوا من تحديث بيانات الهوية والتي تستمر لمدة ثلاثون يوما من تاريخ أطلاق مبادرة «بياناتك هويتك»، والتي تستهدف العديد من الفئات المجتمع الإماراتي والتي تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر عاماً وستّين عاماً، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط هذه الخدمة الإلكترونية لكي نسهل الأمر علي الجميع فنتمنى منكم قراءة السطور القادمة للتعرف علي الطريقة الصحيحة.

بإمكان مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بالدولة البدء في إجراء عملية تحديث البيانات إلكترونيا والتي توفر الوقت والجهد علي الجميع ولكن حتي يستطيع اي شخص من تحديث بيانات الهوية، لابد من توفير بعض من المستندات الضرورية لكي تستكمل العملية بنجاح فمن تلك الوثائق المطلوبة لتجديد بيانات الهوية الاماراتية للمواطنين والمقيمين هي أحضار وثيقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات من اجل تحديث بيانات الهوية وأيضا اصل بطاقة الهوية الوطنية واستخراج شهادة الضمان الاجتماعي من وزارة تنمية المجتمع الأمارات وذلك للفئات المجتمعية من كبار السن وأخيرا دفع الرسوم المقررة والتي تبلغ 340 درهم أماراتي وذلك من اجل استكمال المراحل الأخيرة لاستلام البطاقة الجديدة في اسرع وقت ممكن.

تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية

يمكن الدخول علي رابط موقع تحديث بيانات الهوية الإماراتية بكل سهولة، وذلك حتي يتمكن أي مواطن أو مقيم من اجل تحديث بيانات الهوية وذلك عن طريق اتباع الخطوات الموضحة أدناه والتي سوف نبين لكم فيها متابعي موقع ثقفني خطوات تحديث بيانات الهوية الوطنية كما هو موضح لكم بالنقاط التالية

البحث عن رابط الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيات ( www.ica.gov.ae ) من ثم.

( ) من ثم. كتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالحساب الشخصي من اجل تسجيل الدخول من ثم

سنجد قسم الخدمات الإلكترونية نقوم بالضغط عليه من ثم نتقل إلى خدمة بياناتك هويتك تحديث من ثم.

إدخال كافة المعلومات التي تتعلق بعملية تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية بشكل صحيح من ثم.

اتباع التعليمات للموافقة على الشروط والأحكام من اجل إتمام عملية التحديث بشكل نهائي من ثم.

دفع الرسوم المتعلقة بـ تجديد بطاقة الهوية الإماراتية كاملة من ثم.

الذهاب إلى اقرب مكتب بريد من اجل استلام البطاقة الجديدة.

كما يمكن الدخول علي لينك تحديث البيانات لدخول الإمارات، عقب انتهاء الشخص المتعامل من تحديث بياناته بشكل صحيح، وذلك حتي يتمكن من الاستفادة من خدمات هيئة الإمارات للهوية الاستعلام عن حالة الطلب لمعرفة موعد استلام البطاقة الجديدة المحدثة من البريد الاماراتي الممتاز عن طريق الموقع الالكتروني أو التطبيق الذكي، حيث تتراوح مدة استلام البطاقة المحدثة ما بين ثلاثة أيام وحتي عشرة أيام من تاريخ تحديث بيانات البطاقة الشخصية أون لاين علي شبكة الأنترنت.

حيث تجدر الإشارة بان تطبيق تحديث البيانات يعمل علي جميع أنظمة التشغيل سواء الاندرويد و ios للايفون، حيث يستطيع الشخص المستفيد من تعديل بيانات العمل والسكن بكل سهولة، وذلك عن طريق تسجيل الدخول بالحساب الشخصي من خلال التطبيق الذكي من ثم الانتقال مباشرة إلى صفحة بياناتك هويتك، حيث يمنح التطبيق إمكانية تحديث بيانات جميع أفراد الأسرة للشخص الذي يحمل خلاصة القيد والتي يستطيع من خلالها الشخص الذي قام بدفع رسوم تحديث بيانات الهوية الإماراتية من أجراء أتمام تلك العملية بكل سهولة ويسر.