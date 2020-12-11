أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة

الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة
دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحث المركز في نشرته الجوية، المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.
وتوقع المركز أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شرق المحويت والضالع، مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء متفرقة منها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وذكر أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين ، شبوة، حضرموت، مارب والجوف وكذلك على المناطق الصحراوية.
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