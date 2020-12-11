كوريا الجنوبية تحشد الجيش للمساعدة فى مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدرت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، قرارا بنشر الجيش فى شوارع العاصمة سول، لمساعدة الفرق الطبية فى التعامل مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتزايد الوفيات والمرضى فى غرف الرعاية المركزة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، وصف رئيس الوزراء تشونج ساى-كيون، الموجة الحالية بالأزمة الصعبة، قائلاً إنه سينشر حوالى 800 من أفراد الجيش والشرطة والموظفين فى كل حى بمنطقة سول الكبرى، للمساعدة فى تعقب المرضى المحتملين.

وبحسب الوكالة، سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 689 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالى إلى 40.786 حالة إصابة. كما زاد عدد الوفيات بمعدل 8 حالات جديدة ليصل إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 572 وفاة.

وسارعت السلطات هذا الأسبوع، فى نصب أسرة علاجية فى حاويات شحن، لتخفيف الضغط على المنشآت الطبية المستنزفة بسبب أحدث موجة من فيروس كورونا.

ويوجه تزايد الحالات ضربة لنظام التصدى للجائحة فى كوريا الجنوبية الذى نجح فى استخدام نظام تتبع واختبار وعزل صحى على نطاق واسع، لتجنب فرض إجراءات عزل عام، وإبقاء الإصابات عند مستوى أقل من 50 حالة فى اليوم خلال معظم أيام الصيف.