الصين تؤكد مواصلتها تعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمى فى 2021

جدة - نرمين السيد - قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانغ يى"، إن الدبلوماسية الصينية ستواصل العمل فى عام 2021 على تعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمى، وبناء نوع جديد من العلاقات الدولية، وتعميق التعاون الإقليمى والدولى، والمشاركة فى عملية إصلاح نظام الحوكمة العالمى، وبناء مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية.





وأضاف وانغ فى كلمة اليوم الجمعة خلال مشاركته فى ندوة بالعاصمة "بكين" حول الوضع الدولى والعلاقات الخارجية الصينية فى عام 2020 - أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الأمريكية أن تنظرا وتستفيدا من علاقاتهما فى السنوات الأخيرة من أجل إعادة بناء الإطار الاستراتيجى للتنمية السليمة والمطردة للعلاقات الثنائية.

وتابع أنه يتعين أيضا على الجانبين الاستفادة من تجربة التعاون متبادل المنفعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية والالتقاء ببعضهما البعض فى منتصف الطريق، مؤكدا أهمية الاتصال والحوار لفهم النوايا الاستراتيجية لكل منا بشكل صحيح، معربا عن استعداد الصين لفتح حوار مع الولايات المتحدة على قدم المساواة على جميع المستويات وفى جميع المجالات.

وأشار إلى أن استئناف التعاون فى الحرب المشتركة ضد وباء كورونا، وتعزيز الاتصالات حول القضايا الرئيسية، مثل الاقتصاد العالمى وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الإلكترونية أمر مهم أيضا.

ولفت وانغ إلى أن الثقة المتبادلة هى شرط مسبق للتنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية، وأنه يتعين على الجانب الأمريكى تصحيح منظوره الاستراتيجية للصين، وعدم اعتبارها تهديدا، والنظر إلى تنميتها بموقف إيجابى وبناء.

وأكد أن الصين تعارض بشدة "تسييس الفيروس" "كوفيد-19" أو وصم أى دولة به، موضحا أن الصين كدولة كبرى مسؤولة انتهجت سياسة "الشعب أولا" فى مكافحتها للفيروس.

وتابع أنه فى مواجهة الوباء، التزمت الدبلوماسية الصينية بالتعاون المفتوح والمفيد للجانبين لضخ الثقة فى الانتعاش الاقتصادى العالمى، وأن بكين بذلت أيضا جهودا نحو إصلاح نظام الحكم العالمى وحماية المصالح المشتركة للدول النامية.