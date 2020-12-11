تصرف أغضب السعودية من إسرائيل وألغى زيارة رئيس الموساد للرياض.. ما الحقيقة؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، عن إلغاء زيارة لرئيس الموساد الإسرائيلي كانت مقررة إلى السعودية، وذلك بسبب غضب المسئولن في المملكة بعد تسريب اللقاء المزعوم الذي عقد بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي، إن تسريب الاجتماع المزعوم بين نتنياهو وبن سلمان بعد يوم واحد فقط من انعقاده، الشهر الماضي، أثار غضب السعودية وأدى إلى إلغاء الاجتماع المقرر لرئيس الموساد يوسي كوهين.

وأضافت المصادر أن "إسرائيل عليها أن تدرك أن السعودية ليست مثل دول أخرى في المنطقة. هذا التسريب قلل من فرص تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في المستقبل القريب لأن مثل هذه التسريبات تعرقل تطوير مثل هذا الجهد".

وانتقد وزير االدفاع لإسرائيلي بيني جانتس في حينه نتنياهو بشدة بعد تسريب اللقاء في السعودية، واصفا إياه بأنه "مقلق وغير مسؤول"، مضيفًا أن "التسريب غير مسؤول. لم أفعل ذلك ولن أفعله، ويمكنكم أن تتخيلوا حجم الأشياء السرية التي قمت بها خلال حياتي، بما في ذلك ضمن مهمات نتنياهو. أعتقد في هذا السياق أن مواطني إسرائيل يجب أن ينزعجوا".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته إلى موقع مدينة نيوم المستقبلية في شمال غرب المملكة والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل وأنه التقى فيها الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

إلا أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نفى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا اللقاء المزعوم وقال: "تابعت تقارير صحافية حول اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع. المسؤولون الوحيدون الحاضرون كانوا أميركيين وسعوديين".

وكان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن اتفاق السعودية مع إسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية مسألة وقت، مضيفًا أنه "بعد الاتفاق مع المغرب، فإن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية مسألة وقت، وهو أمر حتمي".