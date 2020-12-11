سيارة طائشة تصعد الرصيف وتدهس عددا من المارة في لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، بوقوع حادث دهس في العاصمة البريطانية لندن،أسفر عن إصابات خطيرة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن سيارة صعدت على الرصيف وصدمت عدد من المارة في شرق لندن، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ بما في ذلك سيارات الإسعاف وطاقم الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث بمنطقة ستامفورد رد هيل في هانكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية قالت إنها لا تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي، وذلك بعد أن اصطدمت السيارة في شجرة على الرصيف.