أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، بوقوع حادث دهس في العاصمة البريطانية لندن،أسفر عن إصابات خطيرة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن سيارة صعدت على الرصيف وصدمت عدد من المارة في شرق لندن، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ بما في ذلك سيارات الإسعاف وطاقم الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث بمنطقة ستامفورد رد هيل في هانكي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية قالت إنها لا تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي، وذلك بعد أن اصطدمت السيارة في شجرة على الرصيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة طائشة تصعد الرصيف وتدهس عددا من المارة في لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.