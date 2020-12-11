الحصول على موافقة مكتوبة.. الأمن يمنع التجمعات بإحدى ولايات السودان

قررت لجنة الامن بولاية كسلا بالسودان في اجتماعها برئاسة أمين عام الحكومة الوالي المكلف الطيب محمد الشيخ، عدم السماح بقيام أي فعاليات أو تجمعات لأي جهة أو جهات تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة.

وحملت اللجنة التي ظلت في حالة اجتماعات مستمرة المسئولية مسبقا عن أي أحداث محتملة تقع بالمخالفة للبند(أ) من البيان إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية بالقدر المطلوب لإنقاذ واجباتها مع التأكيد لحقوق المواطنين فيما يكفله الدستور والقانون في التعبير السلمي ووفق الضوابط والاوامر القانونية المعلومة.

وجاء قرار اللجنة بعد توفر معلومات عن اعتزام ودعوة مكونات محلية لقيام مؤتمر بمحلية تلكوك وقدمت الجهة المنظمة الدعوة للجنة.

وعقدت اللجنة على ضوء ذلك اجتماعا مطولا لمناقشة الأمر مما أدى إلى صدور بيان وذلك في إطار اطلاع اللجنة بمهامها وواجباتها بحكم الاختصاص فيمايلي مسئولياتها عن حفظ الأمن والأرواح والممتلكات وعطفا على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة وتأكيدا على سريان أحكام أمر الطوارى رقم (2) للعام الحالي والاشتراطات الصحية المفروضة من لجنة الطواري.