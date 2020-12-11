أول تعليق عماني على إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية اليوم الجمعة عن ترحب السلطنة بإعلان المغرب عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتأمل في أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، أعلن عن موافقة المغرب وإسرائيل على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي توقفت في العام 2002 بعد أن كانت بدأت في العام 1993.

وأعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية أنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب، بعد إعلان الولايات المتحدة توصل البلدين لاتفاق لتطبيع العلاقات بشكل كامل.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن مثل تلك الرحلات ستحظى بشعبية لدى الإسرائيليين، بعد ساعات من إعلان تطبيع العلاقات.

وتجري اليوم مكالمة هاتفية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن المكالمة الهاتفية المشتركة ستبحث إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والمغرب.