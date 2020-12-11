نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحريري: نرفض التعدي على الدستور وعلى رئاسة الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس حكومة لبنان المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، عن رفضه الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بملف انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن "رئاسة الحكومة ليست للابتزاز".

وقال الحريري خلال زيارة تضامنية إلى السراي الحكومي، إن "زيارته جاءت للتعبير عن رفضه المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالإدعاء على رئيس الحكومة"، يقصد حسان دياب.

وأضاف الحريري أن "الدستور واضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي"، مؤكدا أن "رئاسة الحكومة ليست للإبتزاز ".

وشدد على أنه "من حق أهالي الشهداء معرفة من أدخل الباخرة التي انفجرت شحنتها في المرفأ في 4 أغسطس، ومن غطى عليها، أما التعدي على الدستور والإدعاء على رئاسة الحكومة فهذا أمر مرفوض".

وكان قاضي التحقيق العدلي في ​قضية انفجار مرفأ​ بيروت، ​فادي صوان​، ادعى الخميس، على دياب​ وعدد من الوزراء السابقين بجرم "الإهمال والتقصير".

من جهته، أكد دياب، أنه واثق من "نظافة كفه"، وأنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.