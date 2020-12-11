نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمقيمين، والتي تقدمه دولة الإمارات العربية لجميع المقيمين والمواطنين حيث تعتبر الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الاماراتيه عديده ومميزه أيضا، و يوجد تمويل شخصي فورى يقدم لجميع الأشخاص سواء مواطنين أو وافدين، ويميز هذا التمويل بسهولة الاجرائات الخاصة بطلب القرض، وسواء انتقلت حديثا إلى دولة الإمارات أو بدأت العمل فان فرصة حصولك على قرض شخصي بدون تحويل راتب ممكنه، وتعتبر هذه الخدمات أو التمويلات المقدمة في الإمارات هي الخيار الأمثل لكل المقيمين والمواطنين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على اهم البنوك الاماراتيه التي تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمقيمين

القروض الشخصية بدون تحويل راتب التي تقدم في دولة الإمارات العربية، من اهم مميزات هذه القروض أنها تقدم بدون أي ضمانات وتعتبر هذه احدى مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، حيث هناك عدد من الأنظمة لكل البنوك الاماراتيه وطرق التعامل معها سواء للمقيمين أو المواطنين، ودائما ما تتعامل الإمارات بشكل بسيط مع كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على قروض شخصيه، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أسماء بنوك تعطي قروض بدون تحويل راتب في الإمارات للمقيمين والمواطنين.

البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب بالإمارات

بنك أبو ظبي الإسلامي يقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب.

سيتى بنك الاماراتى.

بنك الإمارات دبي الوطني.

بنك المشرق الاماراتى.

بنك دبي التجاري.

بنك أبو ظبي التجاري.

بنك دبي الوطني يعتبر احد اهم البنوك داخل دولة الإمارات في تقديم قروض شخصيه بدون تحويل راتب، حيث انه يقدم الكثير من التسهيلات في التعامل مع المستفيد بحسب الاتفاقيات بين الطرفين، حيث أن الإمارات تساعد الوافدين والمقيمين لديها في توفير حياه معيشيه افضل، ولهذا تقدم لهم من خلال البنوك الاماراتيه تمويل بدون تحويل راتب.

مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل راتب في الإمارات

قروض بقيمة تصل إلى 500،000 درهم للمواطن الاماراتى. قروض بقيمة تصل إلى 200،000 درهم للوافدين. الحد الأدنى للدخل الشهري 10,000 درهم. أسعار فائدة تنافسيه. فترة سداد كبيره. شروط السداد مرنه. تامين كامل على الحياه. موافقه سريعه على طلب التمويل الشخصي.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

كما تحدثنا أن الاجرائات التي تتم من اجل الحصول على قرض شخصي الإمارات من أي بنك تكون بسيطه، حيث تتعمد الإمارات عدم تعقيد الأمور بالنسبة للأشخاص الراغبين في الحصول على قرض شخصي فورى، والأوراق المطلوبة تكون كالتالي.

صوره من جواز السفر، الفيزا.

صوره من تأشيرة الاقامه في دولة الإمارات ساريه المفعول.

ملئ نموذج طلب التمويل من العميل وموقع عليه.

قرض حسن من بنك دبي الإسلامي

يقدم بنك دبي الإسلامي في الإمارات قروض حسنه للأشخاص من محدودي الدخل، وهذا من اجل توفير حياة معيشيه كريمه، وهذا القرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها وهذا من اهم مميزاته، وأيضا يساعد البنك جميع الشباب المقبلة على الزواج في تقديم هذا القرض أو الشباب الذي يريد إكمال دراسته.

أنواع القروض المقدمة من البنوك الاماراتيه

تقدم أيضا البنوك الاماراتيه عدد من القروض المختلفة منها القرض العقاري، وهذا القرض يساعد العميل على شراء منزل جديد أو قطعة ارضه يقوم ببنائها، أو قرض من اجل شراء سيارة وكل هذه القروض تكون مميزه مثل فترة سداد كبيره، بل أيضا هناك خدمة حاسبة القسط الشهرى والتي من خلالها يمكن للعميل معرفة قيمة الأقساط التي يتم دفعها شهريا من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وتأتي في مقدمة هذه القروض خدمة تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمقيمين.