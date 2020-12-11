مواصفات هاتف Huawei P50 Pro وأهم مميزاته وسعره في السعودية

Huawei P50 Pro، قامت شركة هواوي بالإعلان عن هاتفها الأحدث Huawei P50 Pro، بعد حققت الشركة الكثير من الأرباح في الأسواق، وقامت بالإعلان عن هاتف Huawei P50 Pro، من أهم مميزات هذا الهاتف أنه يأتي بمعالج من نوع Kirin 1000 5G، ونظام تشغيل أندرويد 11، ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية خماسية، سوف نتعرف على مواصفات ومميزات هاتف Huawei P50 Pro وسعره في السعودية ومصر والعراق والهند.

مواصفات هاتف Huawei P50 Pro

يحتوي هاتف Huawei P50 Pro على العديد من المواصفات كالتالي:-

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11. تأتي أبعاد الهاتف بال 158.2 × 72.6 × 9 مم (6.23 × 2.86 × 0.35 بوصة). تأتي خامات الهاتف من نوع زجاج أمامي، ظهر سيراميك، إطار سيراميك. يكون وزن الهاتف 226 جرام. يتوفر من الهاتف اللون الأبيض، الأسود. تأتي الشاشة من نوع OLED تعمل باللمس، 16 مليون لون، بحجم 6.58 بوصة، وتأتي دقة الشاشة 1200 × 2640 بكسل، بكثافة بكسلات 441 بكسل لكل بوصة. يدعم الهاتف معالج من نوع Kirin 1000 5G – سبعة نانومتر، ثماني النواة (2×2.86 جيجا هرتز Cortex-A76 و 2×2.36 جيجا هرتز Cortex-A76 & 4×1.95 جيجا هرتز Cortex-A55) وبمعالج رسومي Mali-G76 MP16. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة الهاتف. يأتي الهاتف بذاكرتين، حيث تأتي ذاكرة التخزين بدقة 256 – 512 جيجابايت، وتأتي الذاكرة العشوائية بدقة 8 – 12 جيجابايت. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف خماسية، حيث تأتي الكاميرا الاولي بدقة 50 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.9، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل (بيرسكوب تلي فوتو)، فتحة f/4.4، تكبير بصري x10، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل (تلي فوتو)، فتحة f/2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 40 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/1.8، وتأتي الكاميرا الخامسة مستشعر TOF ثلاثي الأبعاد (عمق)، بالإضافة الي فلاش ليد مزدوج اللون. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، تأتي الكاميرا الأولى بدقة 32 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.2، وتأتي الثانية مستشعر IR TOF ثلاثي الأبعاد وتدعم أيضاً تصوير الفيديو [email protected]/60fps, [email protected]/60fps. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر، بسعة 4200 مللي امبير غير قابلة للإزالة، وتدعم أيضاً الشحن السريع بقوة 40 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. لا يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

مميزات هاتف Huawei P50 Pro

يتميز هاتف Huawei P50 Pro ببعض المميزات وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف مستشعر بصمة الاصابع الموجود أسفل الشاشة، ويدعم أيضاً مستشعرات أخرى الدوران والبوصلة والقرب والتسارع و طيف الالوان.

يدعم الهاتف مكبر صوت 32 بت/384 كيلو هرتز.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

تتميز الكاميرا الامامية ب HDR.

تتميز الكاميرا الاساسية أنها بصريات لايكا، فلاش LED مزدوج اللون، بانوراما.

سعر هاتف Huawei P50 Pro

سوف نتعرف متابعينا على أسعار هاتف Huawei P50 Pro كالاتي:-