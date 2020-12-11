مقتل 4 من عاملى الإغاثة الإنسانية فى معارك تيجراى وإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أعلنت منظمة "داينش ريفيوجى كاونسل" مقتل ثلاثة من أفرادها فى الإقليم فى نوفمبر، كما أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية "إنترناشونال ريسكيو كوميتى" مقتل أحد أعضائها فى وقت لم يحدد.

وكان حوالى 600 ألفًا من سكان تيجراى يعتمدون كليًا على المساعدات، للحصول على الغذاء قبل بدء المعارك، حيث تضم المنطقة العديد من مخيمات اللاجئين الإريتريين التى تأوى نحو 96 ألف شخص.

وفى بيان لها اليوم الجمعة، قالت المنظمة الدنماركية غير الحكومية، إنها "تشعر بحزن عميق لتأكيدها مقتل ثلاثة من أفرادها فى إقليم تيجراى فى إثيوبيا الشهر الماضى"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتابعت: "للأسف، نظرًا لاستمرار مشكلات الاتصالات والأمن فى المنطقة، لم يكن ممكنا حتى الآن التواصل مع عائلاتهم".

وفى بيان صدر من نيويورك، أمس الخميس، قالت لجنة الإنقاذ الدولية: "يؤسفنا تأكيد مقتل أحد أعضاء المنظمة فى مخيم هيتساتس للاجئين فى شير فى إثيوبيا"، مضيفة: "نشعر بحزن عميق لخسارة زميلنا. فرقنا المحلية حاسمة فى قدرتنا على تقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين".

وأشارت المنظمة إلى أن "الاتصال بالمنطقة صعب جدًا، وما زلنا فى طور جمع المعلومات المحيطة بالأحداث التى أدت إلى مقتل زميلنا".

وانقطع إقليم تيجراى عن العالم منذ 4 نوفمبر الماضى، عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، عملية عسكرية لملاحقة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى التى أعلنت استقلال الإقليم عن إثيوبيا، رفضًا لطريقة توزيع الموارد والفقر الذى يعانيه الإقليم.