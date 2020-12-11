ماكرون يرحب بـ حزم الاتحاد الأوروبى تجاه تركيا

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بما أظهره الاتحاد الأوروبى من حزم تجاه تركيا، بعد قرار التكتل بفرض عقوبات على أنقرة على خلفية أنشطتها غير المشروعة فى منطقة شرق المتوسط.





وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال ماكرون فى ختام قمة أوروبية فى بروكسل: "أعطينا فرصة لتركيا فى أكتوبر الماضى، لكننا لاحظنا بالإجماع أن تركيا واصلت أنشطتها الاستفزازية".

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