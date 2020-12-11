يشكلون خطرا.. ألمانيا تقرر ترحيل سوريين مع بداية 2021

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، يأتى قرار ألمانيا فى حال اعتبروا أن السوريين يشكلون تهديدًا للأمن الألمانى، حسبما أعلن وزير الداخلية الألمانى هانس يورج أنجيلكه، اليوم الجمعة.

وفى تصريحات للصحفيين، أوضح هانس يورج أنجيلكه، أن "الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهى مدته فى نهاية هذا العام"، لافتًا إلى أن "الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون".