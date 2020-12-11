شياطين الشر.. وزير خارجية إيران يهاجم أردوغان بسبب آراس

شن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، هجومًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بعد أن قرأ الأخير بيت شعر خلال زيارته لأذربيجان، ذكر فيه نهر آراس، في توظيف سياسي أثار جدلا.

واستشهد أردوغان ببيت شعر يتحدث عن نهر "آراس"، الذي يقع في دول: تركيا، إيران، أذربيجان وأرمينيا، وذلك في خطاب ألقاه، أمس الخميس، أمام عرض عسكري بالعاصمة الأذرية باكو، بحضور الرئيس الأذري إلهام علييف، وعدد من كبار المسؤولين.

ويعود بيت الشعر، الذي قرأه أردوغان للشاعر الأذري الشهير، محمد إبراهيموف، وهو ضمن مقطوعة شعرية تتحدث عن نهر آراس وقيمته التاريخية لدى الشعب الأذري، وخاصة عند سكان منطقة آراس.

وعلق الوزير الإيراني على تصريحات أردوغان، وقال في تغريدة، يوم الجمعة: "ألم يقولوا لأردوغان بأن الشعر الذي استشهد به في باكو خطأ، ويعبر عن انفصال المناطق الشمالية لنهر آراس عن أراضيها الأم إيران".

وأضاف مخاطبا أردوغان: "ألم يفهم أن ما تحدث به يضر سيادة جمهورية أذربيجان؟، ولكن لن يستطيع أي أحد أن يتحدث عن (محافظة) أذربيجان الإيرانية العزيزة".

ومنطقة نهر "آراس" كانت تخضع للسيادة الإيرانية حتى عام 1813م، ولكن وفقا لاتفاقية تاريخية بين إيران وروسيا والمعروفة باتفاقية "كلستان"، تنازلت إيران عن هذه المنطقة لصالح روسيا.

وتأتي زيارة أردوغان لأذربيجان احتفالا بانتهاء المعارك العسكرية التي اندلعت مؤخرا بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "ناجورني قره باج"، حيثُ أكد أردوغان دعم تركيا المباشر لأذربيجان ضد أرمينيا.