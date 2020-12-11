تحركات مقلقة.. الأمم المتحدة تهاجم إثيوبيا بسبب عمليات تهجير اللاجئين

انتقدت منظمة الأمم المتحدة، إعادة الحكومة الإثيوبية للاجئي إريتريا إلى معسكرات في إقليم تيجراي شمالي البلاد.

واعتبرت وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن الخطوة الإثيوبية غير مقبولة على الإطلاق، مشيرة إلى أن اللاجئين تم أخذهم من العاصمة أديس أبابا وترحيلهم إلى معسكرين في تيجراي تم إنشائهم للفرار من القتال الدائر بين القوات الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيجراي، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت وكالة شؤون اللاجئين: "هناك عدد كبير من اللاجئين المفقودين الذين يتنقلون بطريقة غير نظامية.. الحكومة تعيد هؤلاء اللاجئين إلى مخيماتهم"

وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة من جانبهم عن قلقهم إزاء استمرار الاشتباكات في المنطقة.

وقال بابار بالوش، المتحدث باسم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بجنيف: "لم يتم إبلاغنا من قبل الحكومة أو أي شركاء آخرين بشأن نقل اللاجئين"، واصفًا تلك التحركات بالمقلقة وغير المقبولة على الإطلاق.

ويبلغ عدد اللاجئين الإريتريين في المسجلين في إثيوبيا نحو 96 ألف لاجئ معظمهم يعيش في تيجراي المجاورة لإريتريا.