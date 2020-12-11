السودان تودع مناضلا.. عبدالله موسى قيادي عاش ومات من أجل بلاده

ودعت السودان فجر اليوم الجمعة القيادي بشرق السودان عبدالله موسى، عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي لمؤتمر البجا والمجلس القيادي لنداء السودان، وأحد القيادات المؤثرة بشرق السودان.

ترعرعر موسي على حسم قرار مجابهة الديكتاتورية ومقاومة الاستبداد، كان العمل النقابي ومواجهة الحكم المستبد هى الغاية التى سعي من اجلها موسي ولكنه لم يسلم من السجن أو التشريد من العمل والاعتقال منذ أيام الإنقاذ الأولى ولم يسلم من الملاحقات حتى سقوط النظام البائد.

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كانت مواقفه ثابتة اتجاه القضايا الوطنية وخاصة قضايا شرق السودان فنبذ الاصطفاف القبلي والجهوي، وساهم بشكل كبير من العمل على الأرض وبالتنظيم والكتابة لمقاومة كل أشكال الفتنة وتأجيج الصراعات، والتأسيس مع آخرين لرؤية شاملة في النظر للمشكلات على المستويين المحلي والقومي.

لم يمنع المرض موسي من المشاركة وتقديم النصح وإيجاد حلول للتحديات التى تواجه بلاده، لتاريخه ناصع ولديه سيرة طيبة بين الناس حتى المخالفين له فى الرأي، فهو صاحب الخبرة والكفاح الطويل حتى تنعم السودان بالسلام والديمقراطية والحرية والعدالة.

كان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك نعي بمزيد من الحزن والأسى للشعب السوداني القيادي والمعلم النقابي والمناضل الأستاذ عبد الله موسى الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

