تشمل عروض تقسيط كيا 2021 من بنك الرياض العديد من الموديلات والطرز الجديدة التي تلبي أذواق العديد من راغبي الحصول على تمويل السيارات من بنك الرياض من عشاق سيارات كيا المعروفة بكفاءتها على الطرق الوعرة وعوامل الترفيه والأمان التي تكتظ بها سيارات كيا وكذلك الأداء القوي فضلًا عن قمرة القيادة التي تتميز بها سيارات كيا والتي تجعلك تحلق في آفاق رحبة من المتعة والأمان والرفاهية في نفس الوقت.

مواصفات كيا سورينتو 2021

تمتلك كيا سورينتو 2021 حضورًا طاغيًا كواحدة من السيارات الرياضية ذات الاستخدام المتعدد والتي تلبي شغف القيادة وتوفر نمطًا مختلفًا من الترفيه الذي يبحث عنه الجميع سواء في قمرة القيادة أو المقعد الأمامي أو حتى المقاعد الخلفية.

تأتي السيارة بنوعين من المحركات لكل منهما مزاياه في التوازن بين الكفاءة في استهلاك الوقود والقوة والأداء على الطرق المختلفة.

الطراز الأوتوماتيكي يأتي مع ناقل حركة آلي يتم التحكم فيه إلكترونيا بست وثماني سرعات.

أما الطراز العادي فتأتي السيارة مع علبة تروس يدوية ذات 6 سرعات توفر أقصى عزم دوران يمكن الوصول إليه عند تسارع الطلب والأداء الرياضي جنبًا إلى جنب مع تغييرات فعالة في استهلاك الوقود.

كما تأتي السيارة مزودة بنمطين للقيادة العادية والرياضية.

كما تتوفر السيارة على نظام امتصاص الصدمات العمودي الذي يساعد في ضبط حركة العجلات فوق الأراضي غير الممهدة.

بشكل عام تحتوى السيارة على مساحات تخزين واسعة في الخلف وفي الأبواب كما أنها مزودة بقضبان من الحديد فوق السقف لحمل الأمتعة الكثيرة.

عروض تقسيط كيا 2021 من بنك الرياض

العرض الذي بين يدينا يخص تمويل كيا سورينتو 2021 حيث يقدم بنك الرياض العديد من التخفيضات المزايا تتمثل فيما يلي: