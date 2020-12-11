ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية

ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعوديةمددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية التي تقود العدوان على اليمن، حتى نهاية عام 2021.

وقالت متحدثة باسم الحكومة إنه سيتم إلغاء التصاريح التي مُنحت بالفعل، وكانت معلقة فقط في السابق.

وسوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة.

وأوضحت أن الحظر لا يشمل الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين ولكن في "مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصرّ على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو دولة الإمارات".

وتمّ تمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية -الذي دخل حيز التنفيذ في 2018- عدة مرات، وكان آخرها في مارس/آذار حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على الوقف الكامل لتصدير الأسلحة إلى جميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القرار الخاص بالسعودية إلى حد كبير إلا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول على أيدي فريق أمني سعودي.

وكالات