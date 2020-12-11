بعد بريطانيا.. لقاح فايزر ينتظر "الدفعة الكبرى" خلال أيام

أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، أليكس عازار، الجمعة، أن أميركا ستقر استخدام لقاح شركة "فايزر" الواقي من كوفيد-19 في غضون أيام.

وأضاف المسؤول الأميركي في تصريحات لقناة "أي بي سي"، أنه سيجري تطعيم المجموعة الأولى باللقاح الاثنين أو الثلاثاء.

وبيّن أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أبلغت الشركة بأنها تعتزم المضي قدما صوب ترخيص منتجها.

وتابع قائلا إن الإدارة الأميركية ستعمل أيضا مع الشركة لشحن اللقاح، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وصوتت اللجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الخميس، لصالح الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر".

وكانت نتيجة تصويت أعضاء اللجنة بواقع 17 صوتا لصالح أمان وفعالية اللقاح لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عاما فما فوق، في حين اعترض أربعة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

واللقاح الذي أظهر فعالية بنسبة 90 بالمئة في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة، يعطى على جرعتين بفارق 21 يوما، علما أن الجسم يبدأ في تكوين مناعة ضد فيروس كورونا بعد أيام من تلقي جرعته الأولى.

ويستلزم اللقاح متطلبات تخزين صعبة، حيث يجب حفظها في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر، وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية، كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.