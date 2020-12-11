روسيا: 10 آلاف عسكرى تلقوا لقاح سبوتنيك ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن أكثر من 10 آلاف عسكرى روسى تم تطعيمهم باللقاح الذى أنتجته البلاد، والمعروف باسم "سبوتنيك V"، المضاد لفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "نوفسيتى"، قال كوناشينكوف، إن "من بين 14.5 ألف جرعة لقاح تلقتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من ديسمبر الجارى، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكرى حتى الآن". وأوضح متحدث الدفاع الروسية أنه وفقًا للخطة التى وافق عليها وزير الدفاع، سيرجى شويجو، سيتم تطعيم حوالى 100 ألف عسكرى ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الجارى، وأن الأطباء وأطقم القوات البحرية والفضائية، والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، لهم الأولية.

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