جونسون : فرص اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبى على ما بعد بريكست تتلاشى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال جونسون إنه لم يلمس "عرضًا كبيرًا، أو تعديلاً كبيرًا فى عرض الاتحاد الأوروبى حول الصيد، وقواعد التنافس العادل".

واعتبر جونسون أن ذلك يجعل الفشل فى التوصل لاتفاق بريكست مرجحًا جدًا، ما يحتم على بريطانيا إجراء تعاملاتها بناءً على قواعد منظمة التجارة العالمية.