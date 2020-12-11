ميركل : لا أستبعد تمديد حظر تصدير الأسلحة الألمانية على تركيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات أعقبت قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، اليوم الجمعة، أشارت ميركل إلى ضرورة انتظار تقرير مسؤول الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، بشأن توسيع محتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد أنقرة، والمرتقب أن يكون متاحًا بحلول مارس المقبل.

وكانت الحكومة الألمانية قررت حظر تصدير أسلحة إلى تركيا خشية استخدامها فى الحرب ضد شعب سوريا، إلا أنها توافق فى الوقت ذاته على تصدير بضائع تسليح للقطاع البحرى.

ونوهت ميركل إلى ضرورة مناقشة الأمر داخل حلف شمال الأطلسى كذلك، قائلة: "فى هذا الصدد، لا يمكننى الآن أن أقول أى شىء عن مسألة صادرات الأسلحة من ألمانيا، ولا عن أفكار أخرى".

وطلبت حكومة اليونان من شريكتها ألمانيا فى الاتحاد الأوروبى، توسيع حظر الأسلحة المفروض على أنقرة، ليشمل تصدير السفن الحربية، وخصوصًا بناء 6 غواصات من الفئة 214، يجرى تجميعها فى تركيا، بمشاركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية.