بريطانيا : إعفاء مسافرى السعودية من إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، قالت الخطوط الجوية السعودية، إنه وفقًا لما أعلنته حكومة لندن، سيُعفى الضيوف المسافرين من السعودية إلى بريطانيا، من الحجر المنزلى عند الوصول إلى بريطانيا، وذلك ابتداءً من الرابعة من فجر السبت 12 ديسمبر الجارى.

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