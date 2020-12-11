وزير الصحة الأمريكى: بدء التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا الإثنين

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكى، أليكس عازار، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقر استخدام لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا المستجد فى غضون أيام، لافتًا إلى أن تطعيم المجموعة الأولى سيبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.





وفى تصريحات لقناة "إيه.بى.سى" التلفزيونية، قال الوزير الأمريكى، إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أبلغت الشركة بأنها تعتزم المضى قدمًا لترخيص منتجها. وأضاف، أن الإدارة الأمريكية ستعمل أيضا مع الشركة لشحن اللقاح.

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