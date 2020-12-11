علياء الأسد.. الرئيس السوري يعين ابنة عمه في منصب حكومي

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الرئيس السوري بشار الأسد عيّن ابنة عمه علياء الأسد رئيسة لمجلس إدارة الشركة السورية العامة للتأمين، التابعة للحكومة السورية، مع بداية شهر ديسمبر الجاري.

وعلياء الأسد، هي ابنة أحد أشقاء الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ويدعى محمد، وهو بحسب مصادر من أبناء المنطقة الساحلية، من الشخصيات الغامضة في عموم عائلة الأسد، خاصة أنه مات باكرًا، وكان صغيرًا في السن.

ووفقا لقناة "العربية"، تولى حافظ الأسد تربية علياء، ابنة أخيه محمد، بعد وفاته، فكانت الدكتورة علياء وأشقاؤها يحظون برعاية مباشرة وشخصية منه، فيما المعلومات عن محمد نفسه، شحيحة للغاية، بحسب مصادر أهلية في محافظة اللاذقية، مسقط رأس آل الأسد.

وتحمل علياء الأسد، ابنة عم الرئيس السوري بشار الأسد، صفة نقيب صيادلة دمشق، وتظهر على وسائل الإعلام السورية بصفتها المذكورة، قبل أن تصبح رئيس مجلس إدارة شركة التأمين التابعة للحكومة.

وبلغ ريع أقساط التأمين التي تحصلها الشركة السورية العامة للتأمين من المؤمن عليهم، لعام 2019 الماضي، أكثر من 25 مليار ليرة سورية، ما يوازي 10 ملايين دولار أمريكي.