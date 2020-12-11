رئيس وزراء لبناني سابق: أركان السلطة لم يتعظوا وأخذوا الحكومة رهينة

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي إنه رغم الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون اقتصاديًا واجتماعيًا والانهيار التدريجي لكل القطاعات الانتاجية، لم يتعظ بعض أركان السلطة مما وصلت إليه الأمور بسبب السياسات الخاطئة ونهج الاستفراد".

ونقل نقل موقع "لبنان 24" عن ميقاتي، خلال استقباله عددا من الشخصيات العامة في طرابلس، أن بعض أركان السلطة "عمدوا مجددا إلى أخذ الحكومة الجديدة رهينة الحسابات الشخصية، والانقلاب على كل مضامين المسعى الفرنسي لدعم لبنان، وبالتالي عدم تطبيق الاصلاحات المطلوبة وإضاعة فرصة دعم لبنان عربيا ودوليا".

وقال ميقاتي "إن هذا النهج الخاطئ لن يوصل إلا الى مزيد من الانهيار وتدمير المؤسسات والقطاعات، فعسى أن يتعظ المكابرون ويعيدون حساباتهم قبل فوات الأوان".

وتابع ميقاتي "إن طرابلس بكل فئاتها تحتاج في هذه الظروف الصعبة إلى رعاية استثنائية من قبل الدولة، ونحن في "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" نقوم بتعويض قصور الدولة عن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وفق الامكانات المتاحة خصوصا على الصعيد الصحي الذي نوليه اهمية خاصة في ظل جائحة كورونا".

ولفت إلى "متابعته الحثيثة مع وزير الصحة العامة حمد حسن منذ أكثر من اسبوع لتفاصيل اقامة المستشفى الميداني في طرابلس"، مشددا على "ضرورة تطوير التجهيزات الطبية في هذا المجال وتوسيع اقسام العلاج من الفيروس في المستشفيات في ظل استمرار ارتفاع اعداد الاصابات"، داعيا "المواطنين الى أخذ اقصى درجات الحيطة والوقاية، لأن الحماية المجتمعية تبدأ بالوقاية".