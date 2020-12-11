صفعة للدوحة.. البرلمان العربي يقصي قطر من لجنة حقوق الإنسان

اختار أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، النائب اليمني علوي الباشا عضو البرلمان العربي لرئاسة لجنة حقوق الإنسان الفرعية المنبثقة عن اللجنة، بدلًا من يوسف الخاطر القطري.
وجاء هذا الاختيار، اعتراضًا من أعضاء البرلمان العربي على سجل دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، وتأكيدهم أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن تكون بلاده نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.
فيما جاء اختيار الأعضاء للنائب اليمني، تقديرًا للجمهورية اليمنية، وباعتبارها من أكثر الدول التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المسلحة على أراضيها، مما يجعلها أكثر من يدافع عن حقوق الإنسان ويدرك قيمتها.
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