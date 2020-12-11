بداية من الغد.. دولة أوربية تعفي القادمين من السعودية من الحجر المنزلي

أعلنت حكومة المملكة المتحدة اليوم الجمعة عن إعفاء المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة من الحجر المنزلي حال الوصول من السفر وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم السبت 12 ديسمبر.

وكانت بريطانيا اعلنت الثلاثاء عن بدء أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، بعد توصل العالم لعدد من اللقاحات الناجحة، في محاولة مستمرة من قبل بريطانيا ودول أخرى للتخفيف من آثار الكارثة الصحية التي أدى إليها الوباء، وفق ماذكرت صحف بريطانية.

وتسعى عملية التطعيم التي انطلقت الثلاثاء الماضي، إلى ان تكون لكبار السن والأشخاص الذين يقول الأطباء إن حالتهم الصحية معرضة لخطر كبير أو الأشخاص الأكثر ضعفا في مواجهة الوباء.

كما ان الحملة تكون للعاملين في الخطوط الأمامية لمحاربة الوباء، وهم الأطباء وكل العاملين في المجال الصحي المعرضين للتعامل مع المرضى أو المكوث في المستشفيات.

وباتت بريطانيا بذلك أول دولة كبرى في العالم تقوم بالتطعيم بلقاحٍ لكورونا تم الاعتراف به رسميًا من قبل السلطات، ورحبت به منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت أيضًا أول دولة في العالم توافق على لقاح ضد الوباء، وهذا ما تفتقر إليه لقاحات روسيا والصين حتى الآن.

ومن المتوقع أن تبدأ أمريكا عمليات التطعيم أيضًا اليوم الجمعة المقبل، كما وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا مماثلًا بحلول أواخر ديسمبر، فيما بدأت روسيا بالفعل توزيع لقاحها "سبوتنيك في".

واللقاحات الموضوعة على جدول أعمال السلطات البريطانية هي لقاح تحالف فايزر-بيونتيك الألماني الأمريكي، ولقاح أكسفورد - استرازينيكا.