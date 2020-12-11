نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع المخالفات المرورية في الإمارات عبر بوابة مركبتي الرسمية مع شرح مصور لجميع الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة دفع المخالفات المرورية عبر بوابة مركبتي، وقد تم تدشين هذه البوابة منذ شهر مارس من عام 2014، وتختص البوابة بتقديم 50 خدمة متعلقة بإجراءات المركبات مثل: خدمات إصدار ملكية مركبة، وخدمة دفع المخالفات، ومعرفة جميع البيانات المتعلقة بالمركبة الخاصة بك، كما يمكنك الاستعلام عن الإيصالات المالية من خلال إدخال رقم الإيصال، وتوفر البوابة أيضاً خدمات عرض أرقام اللوحات المحجوزة وتاريخ انتهائها، وإمكانية عرض أو طباعة شهادة المركبة عبر بوابة مركبتي بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالتأمين على المركبات وإدارة الحوادث المرورية التي تعرض لك جميع بيانات الحوادث السابقة للمركبة، وغير ذلك العديد من الخدمات التي تيسر الأمور على المواطنين وتوفر الكثير من الوقت والجهد.

خطوات دفع المخالفات المرورية عبر بوابة مركبتي الرسمية:

لكي تتمكن من الاستفادة من جميع خدمات البوابة الاتحادية للمركباتي (مركبتي) يجب أن تكون مشتركاً أولاً في الخدمة ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية عبر بوابة مركبتي.

من بين الخدمات الأكثر استخداماً اختر دفع المخالفات المرورية.

استخدم البحث السريع بإحدى الطرق المتاحة إما بواسطة الرمز المروري الخاص بك أو بواسطة رقم لوحة المركبة المراد دفع المخالفة عنها أو من خلال رقم رخصة القيادة.

إذا قمت بالبحث باستخدام رقم اللوحة فعليك ملء البيانات المطلوبة وهي:

الرمز المروري. رقم اللوحة. في النقطة الخاصة بالمصدر اللوحة اختر جهة صدور لوحة المركبة. اختر لون اللوحة، أو الفئة التي تنتمي إليها. في خيار نوع اللوحة حدد ما إذا كانت دراجة نارية أو خصوصي.

في حالة البحث بواسطة رقم الرخصة تأكد من كتابة رقم رخصة القيادة بطريقة صحيحة، ثم اختر مصدر الرخصة، ثم انقر على زر بحث كما بالصورة أدناه.

اختر المخالفات المراد سداد قيمتها، ثم اضغط زر التالي كما هو موضح بالصورة أدناه:

بعد الضغط على زر التالي سوف تنتقل إلى المرحلة التالية الخاصة بملخص الخدمة، والتي توضح مجموع المخالفات تأكد من قيمة الرسوم ثم انقر زر “التالي” للاستمرار.

سوف تنتقل إلى المرحلة التالية الخاصة بدفع الرسوم، ويتعين عليك كتابة الرقم الخاص ببطاقة الدفع الإلكتروني خاصتك؛ كما يتوجب عليك التأكد من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة قبل استخدامها في تسديد رسوم المخالفات.

يجب إدخال الرقم الموجود خلف بطاقة الدفع الإلكتروني خاصتك، ثم الانتقال إلى الخطوة التالية؛ والتي يتوجب عليك فيها ملء البيانات الموضحة في الصورة بالأسفل:

بعد الانتهاء من تعبئة جميع الحقول المطلوبة قم بالضغط على زر “pay” لإتمام عملية دفع المخالفة.

بعد ذلك قم بتقييم الخدمة المقدمة لك باختيار أحد الخيارات الثلاث المطروحة (راضي جداً/راضي/غير راضي)؛ كما يمكنك تدوين ملاحظاتك على الخدمة.

بإنهاء هذه الخطوة تنتقل إلى الخطوة التالية التي تخبرك بانتهاء عملية الدفع بنجاح، مع منحك جميع تفاصيل عملية الدفع التي قمت بها من حيث؛ رقم إيصال الخدمة، تاريخ الإيصال، ووقت الإيصال.

طريقة التسجيل في بوابة مركبتي للتمكن من دفع المخالفات المرورية:

يتوجب عليك التسجيل في البوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي) لكي تتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها البوابة، وعلى رأسها دفع مخالفاتك الإلكترونية.

قم بالضغط على زر “تسجيل الدخول” أعلى يسار الصفحة الرئيسية لبوابة مركبتي.

قم بالنقر على زر “مستخدم جديد” لبدء عملية التسجيل.

يمكنك بدء عملية التسجيل عقب التأكد من إحضارك لجميع المتطلبات المتمثلة فيما يلي:

مراجعة التفاصيل مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين. الرمز المروري. البريد الإلكتروني. رقم الهاتف المتحرك.

بعد ذلك يمكنك استكمال عملية التسجيل بالنقر على زر “ابدأ الخطوة النهائية”.

ستظهر لك النافذة الظاهرة بالأسفل.