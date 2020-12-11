تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات 2020 ورسوم التجديد للزوجة والابناء دبي وأبو ظبي

تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات 2020 ، هو ما يرغب في معرفته جميع العاملين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة، تجديد تاشيرة الاقامة في دبي وأبو ظبي جميعها ما يهتم به الكثيرون سواء من العمال أو العمال المساعدين في الدولة العربية الأكثر عملاً والأكثر سياحة في المنطقة العربية، لذلك نختص في التقرير التعريف بخدمة تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات 2020 ، بالإضافة إلى أننا سنتعرف معاً على رسوم تجديد الإقامة في الإمارات 2020، وما هو قانون الاقامة الجديد في الامارات 2020، كما سنتعرف في التقرير على رسوم تجديد اقامة عامل في الامارات، غرامة انتهاء الإقامة في الإمارات، رسوم تجديد الإقامة للزوجة والابناء في الامارات، وجميع هذه الخدمات تتم من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية.

تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات 2020

نبدأ معكم أولاً بالتعريف بخدمة تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات 2020، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية الإماراتية من أجل التسهيل على أصحاب العمل في الدولة اللذين يرغبون في تقديم طلب تجديد تصريح إقامة لعامل مساعد في الامارات 2020، أما عن الاجراءات المطلوبة لتقديم طلب تجديد تصريح اقامة لعامل مساعد في الامارات 2020، يتم طباعة طلب تجديد تأشيرة اقامة لعامل مساعد وذلك من خلال مراكز الخدمة تسهيل أو تدبير أو من خلال التطبيق الذكي، ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بتحويل الطلب إلكترونياً إلى قاعدة البيانات بالوزارة بعد التأكد من توافر الشروط والمستندات المطلوبة.

وللعلم أنه بمجرد انتهاء تأشيرة الاقامة في الامارات، فإنة يجب على الكفيل العمل على سرعة التجديد للمكفول وذلك ضمن المهلة المحددة لتجديد تصاريح العمل في الامارات 2020، وذلك من أجل تفادي الغرامات أو العواقب القانونية المُعلن عنها، وقد تم منح فترة سماح مدتها ثلاثون يوماً من وقت انتهاء تأشيرة الاقامة في الامارات.

قانون الاقامة الجديد في الامارات 2020

أعلنت الإامرات العربية المتحدة عن بعض القرارات الجديدة، والتي تختص بها تجديد الاقامة خلال عام 2020، وذلك بعد السماح بعودة الرحلات الجوية، وجاء قانون الاقامة في الامارات 2020 كالتالي:

اعتبار جميع تصاريح الاقامة التي انتهت في الامارات بعد بداية شهر مارس 2020 سارية المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام.

كما تم اعتبار جميع التأشيرات والأذونات الخاصة بدخول الأشخاص المتواجدين في الدولة سارية المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

كما تم اعتبار كافة بطاقات الهوية التي انتهت في بداية شهر مارس 2020 سارية المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

غرامة انتهاء الإقامة في الإمارات 2020

وفقاً لنظام تطبيق غرامات الاقامة في الامارات 2020 بعد انتهاء فترة السماح جاءت كالتالي:

25 درهم إماراتي يومياً خلال الستة شهور الأولى (180 یوماً).

50 درهم إماراتي يومياً خلال الستة شهور التي تليها.

100 درهم إماراتي يومياً بعد مرور عام وأكثر.

رسوم تجديد الاقامة للزوجة والابناء في الامارات 2020

وفقاً لنظام الرسوم الجديد لتجديد الاقامة للزوجة والابناء في الامارات 2020، جاء الاقرار أنه يستطيع جميع العاملين المقيمين في دولة الإمارات تجديد الاقامة للزوجة والابناء مقابل دفع سبعمائة درهم إماراتي، بالإضافة أن رسوم تجديد اقامة عامل في الامارات 2020 تكون بدفع مائتين وسبعين درهم إماراتي لتجديد الإقامة.

تجديد الاقامة في دبي اون لاين 2020

وبالعودة إلى موضوعنا الأساسي في هذا التقرير، تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات 2020، أو تجديد تصريح اقامة في الامارات، فهذا يكون عبر شبكة الانترنت من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، كما يمكنكم بعد الدخول على الموقع الإطلاع على كافة التفاصيل الأخرى الخاصة بتجديد تصريح اقامة عامل في الامارات 2020.

تجديد الاقامة في ابو ظبي اون لاين 2020

تجديد الاقامة في ابو ظبي اون لاين، هو نفس الحال في خدمة التجديد في دبي ويكون ذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة المرفق أعلاه وبعدها تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم الدخول عبر أيقونة المكفولين ثم اختيار تجديد الاقامة واتباع الخطوات الاخرى حتى الانتهاء من إجراءات تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات 2020.

وإلى هنا نكون قد استوفينا معكم تقديم التفاصيل الكاملة عن خدمة تجديد تأشيرة الاقامة في الامارات 2020، وتعرفنا معاً على قانون الاقامة الجديد في الامارات 2020، كما رصدنا لكم رسوم تجديد الاقامة للزوجة والابناء في الامارات 2020، وتعرفنا معاً على غرامة انتهاء الاقامة في الامارات، وسوف نعود لكم من خلال تقارير متتالية نرصد خلالها أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دولة الامارات العربية المتحدة لمواطنيها والمقيمين فيها من أجل التسهيل على الجميع استخدامها.