روسيا.. تفجير انتحاري يوقع جرحى في صفوف الشرطة

أصيب 6 رجال شرطة بجروح في تفجير انتحاري، الجمعة، في قره تشاي شيركيسيا بالقوقاز الروسي، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان.
وحاول شخص لم تحدد هويته دخول منطقة كانت تجري فيها الشرطة عمليات بحث، وفجر نفسه لدى إلقاء القبض عليه، بحسب الشرطة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الشرطة "ستة عناصر من قوات حفظ النظام أصيبوا بجروح طفيفة".
ووقع التفجير قرابة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش في قرية أوشيكين، بحسب اللجنة التي أشارت إلى عدم إصابة أي مدني.
وكانت روسيا قد خاضت في التسعينات الماضية حربين شرستين ضد انفصاليين في الشيشان، المنطقة المجاورة لقره تشاي شيركيسيا في شمال القوقاز.
ورغم تراجع وتيرة الهجمات على الشرطة الروسية في السنوات الماضية في شمال القوقاز، إلا أن الهجمات التي تستهدف عناصر الأمن لا تزال تسجل.
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