بايدن يختار سوزان رايس لمنصب مستشار السياسة الداخلية

وكتب فريق بايدن فى بيان إن مستشارة الأمن القومى السابقة للرئيس السابق باراك أوباما "سوزان رايس، 56 عاما، هى إحدى أكثر المسؤولين الحكوميين حنكة وخبرة فى بلادنا".
واختار بايدن من جهة ثانية، توم فيلساك، ليكون وزيرا للزراعة، وهو منصب كان قد شغله طوال فترة رئاسة أوباما (2008-2016).
كما اختار بايدن، مارسيا فادج، لمنصب وزيرة الإسكان، ودنيس ماكدونو، وزيرا لقدامى المحاربين، وكاترين تاى، المحامية المتخصصة فى شؤون التجارة الحرة والصين، لشغل منصب الممثلة التجارية للولايات المتحدة.
وأشار فريق بايدن إلى أنه فى حال تثبيت تاى من جانب مجلس الشيوخ فإنها "ستكون أول امرأة أمريكية من أصول آسيوية تشغل هذا المنصب".
وقال بايدن فى بيانه إن هذه المجموعة "ستقدم أعلى مستوى من الخبرة والتعاطف والنزاهة لحل المشاكل" التى يواجهها الأمريكيون.
وكانت سوزان رايس شغلت سابقا منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة، وطرح اسمها بين أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية الذى سيتم إسناده فى نهاية المطاف إلى أنتونى بلينكن.
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