بروتوكول لنقل موتى كورونا.. موريتانيا تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19

قررت اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا فى موريتانيا، مواصلة إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد والمحاظر حتى 4 يناير المقبل، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في مجلس الوزراء المنصرم كما هي حتى إشعار جديد.
كما قررت اللجنة على هامش اجتماع اليوم الجمعة «تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل الحماية في حالة الوفاة الناتجة عن كوفيد19».
وأضاف بيان صادر على هامش الاجتماع أن لجان المتابعة الوبائية لاحظت أن «أكثر مصادر العدوى والمخالطة تمت أثناء إجراءات نقل وغسل ودفن الموتى بسبب الجائحة».
وأعلنت اللجنة عن وضع بروتوكول خاصة وصارمة تتضمن منع نقل الموتى خارج المقابر القريبة منهم جغرافيا، وضمان توفير مرافقة دينية تكفل تطبيق كل الإجراءات التي يفرضها الشرع الإسلامي في ما يخص الغسل وصلاة الميت والدفن من طرف هيئة العلماء والأئمة الموريتانيين، والحرص على اتباع كل الإجراءات الصحية التي تمنع تفشي الفيروس في هذه المرحلة.
وطالبت اللجنة الوزارية من المواطنين جميعا المساهمة الفاعلة في التصدي لهذا الوباء.
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