المغرب: عدم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية تناقض

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن اليهود جزء لا يتجزأ من المغرب، ويعتبرهم رافدًا من المكونات المغربية، وفقًا لدستور البلاد.

وأضاف الوزير المغربي، في تصريحات لقناة "الشرق" للأخبار، أن "عدم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية؛ يندرج تحت إطار التناقض".

وأوضح بوريطة، أن بلاده ستستأنف العلاقات مع إسرائيل بشكل طبيعي، كما كانت في السابق، مضيفا "ثوابتنا واضحة دوما والإيمان بحل الدولتين يعني الاعتراف بإسرائيل وفلسطين".

واستطرد: "لدينا دوما قنوات تواصل مع الجانب الإسرائيلي من خلال الجالية اليهودية.. والعلاقات مع إسرائيل دائما ما تستخدم من أجل السلام".

وأكمل بوريطة "الطبيعي أن يكون هناك تواصل مع الجانب الإسرائيلي من أجل حل الدولتين، وليس هناك تناقض في الاعتراف بإسرائيل".

واشار الوزير المغربي إلى أن مكتب الاتصال الإسرائيلي، موجود في المغرب منذ عام 1994، موضحا أن العلاقات بين البلدين استؤنفت، أمس الخميس، بعد الإعلان عنها مباشرة.

وأكد بوريطة عدم وجود مقايضة مقابل التطبيع مع إسرائيل، داعيًا إلى عدم الخلط بين القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية، وقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلافات بشكل كامل، وذلك بعد اتفاقات مماثلة بين تل أبيب وكل من الإمارات والبحرين والسودان.