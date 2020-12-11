روسيا: التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لا يجب أن يكون على حساب الشعب الفلسطيني

رحبت روسيا بعملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، لكنها أكدت أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الشعب الفلسطيني.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف "شيء إيجابي أن دولا عربية تمد جسورا مع إسرائيل.. لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل ومع الدول العربية".

وتابع المسؤول الروسي "يجب أن لا تكون محاولات الصداقة موجهة ضد أحد ما، لأنه يعتقد البعض أن هذه العملية موجهة ضد إيران، وشيء طبيعي أن لا يكون هذا على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، كي لا ينسوا بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل".

وأضاف بوجدانوف "كل الدول العربية، بما فيها المغرب تدلي بتصريحات بخصوص القضية الفلسطينية.. وموقف المغرب هو نفس موقف الدول الأخرى، والذي أساسه مبدأ الدولتين على حدود 1967 والعاصمة القدس الشرقية للدولة الفلسطينية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن موافقة المغرب وإسرائيل على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي توقفت منذ عام 2002.

وسبق أن أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسودان التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الإدارة الامريكية.