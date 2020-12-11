الحصول على تمويل من بنك الإمارات دبي بدون كفيل1442 ومميزات الحصول علي القرض

الحصول على تمويل من بنك الإمارات دبي بدون كفيل بنك الإمارات من أفضل وأشهر البنوك في الإمارات والسعودية منذ تم تأسيسه في أوائل السبعينات من القرن الماضي، ويحتل مكانة كبير بين البنوك في الشرق الأوسط وعلي مستوي العالم، وقد يبلغ رأس ماله حوالي 185 مليار دولار أمريكي، وقدم بنك الإمارات في الآونة الأخيرة الكثير من القروض الميسرة للمواطنين في الإمارات والسعودية بقيمة عالية ومختلفة وفترة سداد طويلة وميسرة، بهدف رفع مستوي المعيشة للأشخاص والعائلات والأفراد وللشباب، حتي يتمكنوا من بدء مشروع خاص بهم لمساعدتهم علي المعيشة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فقد يصل قرض بنك الإمارات إلى ما يقارب 3 ملايين ريال سعودي وأكثر، ووضع بنك الإمارات بعض الشروط البسيطة لكي يتمكن المواطن الحصول علي التمويل بسهولة، فيعد بنك الإمارات من البنوك المعروفة بالثقة والمصداقية، وله أكثر من فرع بعدد من دول ألإمارات والسعودية، ويقدم عدد كبير من التمويلات الميسرة للمواطنين، وقروض لبناء منزل وبدء مشاريع للشباب والزواج، ويقدم أيضا تمويلات كبيرة للشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة،والآن طريقة الحصول علي قرض بنك الإمارات وما هي الشروط الموضحة من قبل البنك والأوراق المطلوبة ومميزات بنك الإمارات تابعونا.

مميزات تمويل بنك الإمارات

يوجد الكثير من المميزات التي يقدمها بنك الإمارات للمواطنين للحصول علي القرض، والتي جعلته من أفضل البنوك في السعودية والإمارات ومن ضمن هذه المميزات هي:-

قد تصل فترة سداد قرض بنك الإمارات إلي 60 شهر وأكثر.

إلي 60 شهر وأكثر. يمكنك أن تحصل علي تمويل بقيمة كبيرة قد تصل إلي 3 ملايين ريال سعودي.

تمويلات بنك الإمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

إعفاء من الرسوم الإدارية.

إذا تم تسديد التمويل القديم بنسبة 20% فيمكنك الحصول علي تمويل أخر.

هامش الربح السنوي قد يصل إلي 5.75 من قيمة القرض.

في حالة الوفاة أو العجز يتم الموافقة من خلال البنك بعدم السداد.

يمكنك سداد القرض عن طريق البنك دون الحاجة إلي تحويل الراتب.

الدخول للسحب علي جوائز سنوية وشهرية مقدمة من بنك الإمارات للمواطنين.

الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض بنك الإمارات

يسهل بنك الإمارات علي المواطنين الحصول علي تمويل بنك الإمارات من خلال تقديم كافة الأوراق المطلوبة والمستندات المطلوبة من قبل البنك للحصول علي قرض بنك الإمارات:-

تقديم وثيقة لإثبات عملك ودخلك الشهري.

تقديم وصل كهرباء أو مياه.

عقد الملكية الخاص بمحل السكن باسم صاحب التمويل.

مع تقديم ميثاق العمل والتي قد مر عليه من 5 أشهر لأكثر.

أن يكون المتقدم لديه عمله الخاص به بالقطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون راتبه الشخصي من خلال عمله لا يقل عن 1500 ريال شهري.

أن لا يقل سن المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.

تقديم طلب الحصول علي قرض بنك الإمارات، يمكنك تقديم كافة المعلومات أون لاين من خلال الأنترنت بدلا من الذهاب إلي البنك بعد أن تقوم بإرسال الطلب للبنك وانتظار الرد من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة في النموذج مثل كتابة الاسم والجنسية ورقم الهوية والبريد ألإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان وما هي قيمة الدخل الشهري للمتقدم وتاريخ الميلاد وجهة العمل وكافة المعلومات التي أمامك الخاصة بالمتقدم والتأكد من ملء جميع البيانات بشكل صحيح حتي يتم الموافقة علي قرض بنك الإمارات دبي، وثم يتم إرسال النموذج وعليك الانتظار بالرد من قبل بنك الإمارات دبي الوطني.