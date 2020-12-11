فرنسا تعلن موعد محاكمة المتهمين في هجمات باريس 2015

أعلنت فرنسا بدء محاكمة المتهمين في هجمات باريس 2015 في أواخر العام المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من 5 سنوات على التفجيرات الدموية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أنه من المقرر بدء محاكمة نحو 20 متهما من المتورطين في هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية بالعاصمة باريس في شهر سبتمبر 2021.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادرها أن المحاكمة ستبدأ في 8 سبتمبر 2021 وتستمر حتى مارس 2022.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس سلسلة هجمات إرهابية في نوفمبر 2015، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وشمل الهجوم الإرهابي 3 تفجيرات انتحارية بمحيط ملعب فرنسا بضاحية باريس الشمالية، فضلا عن عملية إطلاق نار جماعي واحتجاز الرهائن في مسرح باتكلان.

وأسفرت الهجمات الإرهابية في العاصمة باريس عن مقتل نحو 130 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين.