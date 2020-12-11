تحرك عسكري سوداني ضد مسلحين من إثيوبيا

ذكرت قناة "الشرق للأخبار" نقلا عن مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش السوداني تصدى لمسلحين إثيوبيين تجاوزوا الحدود من إقليم تيجراي في إثيوبيا.

كان الطيب محمد الشيخ أمين عام حكومة ولاية كسلا حذر من أن الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي، المجاور للولاية تنذر بكثير من التهديدات و‏أوضاع إنسانية سيئة ‏جراء تدفقات أعداد كبيرة من اللاجئين.

وقال المسئول السوداني إن الحرب في إثيوبيا أثرت على المنطقة حيث زادت عملية تهريب السلاح والبشر والمخدرات، فضلا عن الضغوطات الكبيرة على المواطنين والخدمات خاصة وان المنطقة صغيرة لايتجاوز عدد سكانها 6 آلاف مواطن.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتهاء العملية العسكرية في إقليم تيجراي، والسيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم، متوعدا قادة جبهة تحرير شعب تيجراي المطالبين بانفصال تيجراي.