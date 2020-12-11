احتجاجا على تصريحات أردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي

أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير التركي لدى طهران، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه "تم إبلاغ السفير التركي اعتراض إيران الشديد على كلام أردوغان، وأن حقبة ادعاءات الإمبراطوريات الساعية للحرب والتوسع، قد انتهت".
وأوضح المسؤول الإيراني، أنه تم إبلاغ السفير التركي، أن إيران لا تسمح لأي أحد بالتدخل في وحدة أراضيها.
وأضاف أن إيران طلبت توضيحًا فوريًا من الحكومة التركية بعد تصريحات أردوغان.
وكان الرئيس التركي ردد أبيات شعر من قصيدة انفصالية عن نهر آراس، وذلك خلال تفقده عرضا عسكريا للقوات الأذربيجانية في باكو.
ويعود بيت الشعر الذي ردده أردوغان إلى شاعر أذربيجاني شهر، يتحدث فيه عن نهر آراس وقيمته التاريخية لدى الشعب الأذربيجاني.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو بشكل خاطئ يتعلق بالفصل القسري لمناطق شمال آراس عن الوطن الأم إيران.
وتابع الوزير الإيراني "ألم يعلم أردوغان أنه قد تكلم ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟".
وكانت منطقة نهر آراس تخضع للسيادة الإيرانية حتى عام 1813، لكنها تنازلت عنها لصالح روسيا بموجب اتفاقية "كلستان".
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