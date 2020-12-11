نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإقامة في الإمارات 2021 رسوم تجديدها وخطوات الاستعلام عنها لكافة المقيمين بداخلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرفة تفاصيل الإقامة في الإمارات 2021 سواء رسوم الإقامة أو خطوات التجديد وكيفية الاستعلام عنها تجنبًا لدفع الغرامات التي تفرضها الدولة لضمان البقاء بصورة نظامية والحفاظ على المقيمين والمواطنين بداخلها، وكانت دولة الإمارات قد فرضت رسومًا خاصة لتجديد الاقامة يتم دفعها سنويًا، ويمكن القيام بذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية إلكترونيًا دون الحاجة للتزاحم والذهاب إلى الجهات الرسمية، سعيًا من الدولة وراء تسهيل الإجراءات للإقامة على المقيمين وتوفير المزيد من الخدمات الأخرى لراحتهم.

الإقامة في الإمارات 2021

إتخذت دولة الإمارات منذ عدة أشهر عدد من القرارات الجديدة والتي أطلقت عليها قانون الإقامة الجديد بالإمارات، والذي تم من خلاله إجراء العديد من التعديلات على القوانين، ومن بينها السماح للمقيمين ممن انتهت إقامتهم منذ مارس 2020 بإقامة ممتدة سارية المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وأيضًا أصحاب التأشيرات وأذونات الدخول في حالة إنتهاء المدة، وذلك تزامنًا مع الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة والعالم أجمع من انتشار وباء كورونا.

الاستعلام عن تأشيرة الإمارات

يمكن لكافة المقيمين والوافدين في دولة الإمارات الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بالدخول والاقامة في دولة الإمارات، بعد أن أتاحت الدولة إمكانية توفير إقامة دائمة للوافدين بالإمارات، وذلك عن طريق موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي يُقدم العديد من الخدمات التي من بينها:

إمكانية الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز.

الاستعلام عن مدة الإقامة وإلغائها.

إجراء الفحص الطبي لتجديد الاقامة بالإمارات.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي.

إجراء وتسديد رسوم تجديد الاقامة بدولة الإمارات.

الاستعلام عن الاقامة برقم الإقامة.

الاستفادة بالخدمات الإلكترونية بالإمارات

ويمكن للمقيمين الاستفادة بكافة الخدمات التي يُقدمها موقع الهيئة الاتحادية للهوية الجنسية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي :

الدخول على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

الضغط على صلاحية الملف.

اختيار نوعية البحث سواء عن طريق رقم الملف أو معلومات الوثيقة.

اختيار نوع الإقامة، وإدخال البيانات الطلوبة من رقم الجواز والصلاحية والجنسية في أماكنها الصحيحة.

التأكد من صحة المعلومات التي تمت كتابتها والضغط على أيقونة البحث.

كيفية تجديد الإقامة إلكترونيًا

يمكن للمقيمين بالإمارات القيام بتجديد الإقامة إلكترونيًا وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة وهي :

الدخول على موقع وزارة الداخلية الإماراتية.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

كتابة اسم المقيم وملئ البيانات المطلوبة.

اختيار تبويب المكفولين والضغط على قائمة الخيارات الخاصة بالمكفول.

الضغط على أيقونة تجديد الاقامة وإتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتجديدها.

غرامة انتهاء الإقامة في الإمارات

فرضت دولة الإمارات العربية المُتحدة غرامات مالية يجب دفعها من قبل المقيمين المتأخرين على تجديد الإقامة، حيث اشترطت على المقيمين القيام بتجديد الاقامة قبل مرور شهر من انتهائها لتجنب دفع الغرامات، والتي من بينها :

دفع 25 درهم إماراتي عن كل يوم في الستة أشهر الأولى بعد الإنتهاء.

دفع 50 درهم إماراتي عن كل يوم في الستة أشهر التالية.

دفع 100 درهم إماراتي عن كل يوم بعد مرور السنة الأولى قبل التجديد.

رسوم تجديد الإقامة في الإمارات

تتميز دولة الإمارات بأنها تحوي بداخلها الملايين من الأفراد الوافدين من دول مُختلفة نظرًا لتوفر فرص العمل المتنوعة التي تُساعدهم على البقاء والحصول على مصدر للرزق، وتتطلب الدولة رسومًا سنوية يتم دفعها من قبل المقيمين، حيث يحتاج العاملين إلى دفع رسوم سنوية قدرها 700 درهم إماراتي، بالإضافة إلى دفع رسوم أخرى قدرها 1340 درهم في حالة كان المكفول أيضًا من داخل الدولة، علمًا بأن الدولة ترفض كفالة الأبناء من الأم إذا كان الأب مُقيمًا ويستوفي كافة شروط الكفالة.

شروط تجديد إقامة العامل

يمكن للأفراد العاملين في دولة الإمارات القيام بتجديد اقامة عامل عن طريق دفع رسوم قدرها 270 درهم لتجديد الإقامة بالإضافة إلى 130 درهم في حالة الرغبة للحصول على خدمة الطلب العاجل، ولكن قبل أن يتم ذلك لابد من استيفاء عدد من الشروط وهي :