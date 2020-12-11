نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية طلب تعديل المخالفة المرورية شرطة دبي وكيفية السداد والتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار تيسيرها على المواطنين والمقيمين في الحصول على كافة الخدمات المرورية إلكترونيًا وأون لاين، دون الحاجة للذهاب للمقرات والفروع، أتاحت شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، ومعرفة آلية طلب تعديل المخالفة المرورية، وكيفية سداد الغرامات وتقسطيها لكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، ويُمكن للمستفيد من تسجيل الطلب ومعرفة الأوراق المراد تقديمها لتفعيل تلك الخدمة، وكيفية وطرق وأدوات السداد أيضًا، كما ردت على الاستفسارات والتساؤلات عبر صفحتها على تويتر، والتي كان من أهمها في الفترة الأخيرة، حقيقة تخفيض قيمة المخالفات أو رفعها دون توقيع غرامة على قائد المركبة، وكيفية تحميل تطبيقها للهواتف المحمولة.

كشف المخالفات المرورية

أما عن كيفية الاستعلام ومعرفة كشف المخالفات المرورية ومعرفة النقاط السوداء في الملف المروري الخاص بقائد المركبة، فيمكن الحصول عليها إلكترونيًا من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع: شرطة دبي dubaipolice، مع العلم أن كافة فئات المجتمع الإماراتي يُمكنهم الاستفادة من تلك الخدمة، وكذلك جميع المقيمين والوافدين والزوار والجهات الخاصة والحكومية، والبحث يكون مجاني في حالة الاستعلام من خلال القنوات الإلكترونية والتطبيق الذكي، بينما يكون برسوم تبلغ قيمتها 5 دراهم في حالة الحصول على ها الكشف من خلال مكاتب خدمة المتعاملين، وعن أبرز الخطوات التي تساعدك في الحصول على الكشف إلكترونيًا، فيكون من خلال اتباع الآتي:

الدخول على خدمة الاستعلام ودفع المخالفات المرورية.

تظهر المخالفة ويظهر زر لطباعة الكشف أسفل الجدول.

سيصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني.

يمكن سحب البريد المسجل من الملف المروري للمركبة وعرضها على الشاشة.

آلية طلب تعديل المخالفة المرورية

وعن أبرز الخدمات التي يُمكن الحصول عليها إلكترونيًا أيضًا عبر الجهات المرورية، معرفة آلية طلب تعديل المخالفة المرورية الخاصة بقائد المركبة والاستعلام، والتي تتطلب دخوله عبر التطبيق الذكي للهيئة، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد برقم السجل أو رقم المركبة، ومن خدمة الاستعلام والسداد يتم الضغط لتسجيل البيانات الأساسية للسيارة والنقر على التالي، ومنه يتم الضغط على تبويب تعديل وتظليل جميع المربعات الموجودة أمام التعليمات بعلامة (صح)، على أن يتم إرفاق سبب التعديل، وأخيرًا النقر على كلمة إرسال الطلب.

كيفية دفع المخالفات المرورية

تتيح هذه الخدمة دفع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة أو على رخصة القيادة، يستفيد منها جميع الفئات بدون استثناء من خلال (رخصة القيادة – ملكية المركبة – المخالفة المرورية)، مع العلم أن الاستفادة من تلك الخدمة مجانية، ويعتمد نظام دفع المخالفات بالرسوم المتاحة على قيمة المخالفات المحررة، أما في حالة الحصول على نسخة من تقرير المخالفات ورقيًا، فيكون ذلك مقابل 5 دراهم و10 دراهم في حالة الابتكار.

تقسيط المخالفات شرطة دبي

وفي ظل التيسيرات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، أطلق شرطة دبي، خدمة تمكين مالكي المركبات المستحقة لمخالفات المرور للجهات الحكومية من تقسيط قيمة الرسوم في حالة تجاوز تلك المخالفة 5000 درهم، على أن يتم تقسيطها وفق الضوابط التالية:

سداد الرسوم بالتقسيط دون فوائد حتى 12 شهرًا. التقسيط والسداد من خلال الدفع عن طريق شيكات بالخصم من الحساب البنكي. السداد بالخصم من بطاقات الائتمان الصادرة البنوك الرئيسية. إدخال رقم معاملة دفع مخالفات صحيحة وناجحة وفق البيانات الرسمية.

البنوك التي تستقبل تقسيط المخالفات